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Серхи Роберто пропустит полтора месяца

08:26
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Стал известен срок восстановления полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто от травмы правого бедра, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 28-летний испанец будет восстанавливаться на протяжении 6 недель. Футболист заработал повреждение в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Гранады» (5:3 доп. время).

3 февраля сообщалось, что футболист 26 раз подряд сдал положительный тест на коронавирус. В ноябре Роберто уже получал травму правой ноги, из-за которой пропустил около двух месяцев.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210204/491878081323/comunicado-medico-de-la-lesion-de-sergi-roberto.html

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