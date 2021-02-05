Серхи Роберто пропустит полтора месяца
08:26
Стал известен срок восстановления полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто от травмы правого бедра, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 28-летний испанец будет восстанавливаться на протяжении 6 недель. Футболист заработал повреждение в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Гранады» (5:3 доп. время).
3 февраля сообщалось, что футболист 26 раз подряд сдал положительный тест на коронавирус. В ноябре Роберто уже получал травму правой ноги, из-за которой пропустил около двух месяцев.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210204/491878081323/comunicado-medico-de-la-lesion-de-sergi-roberto.html
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