Суарес объяснил свой жест во время празднования гола в ворота «Барселоны»
Форвард «Атлетико» Луис Суарес подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:0).
«Я рад, что команда победила. Это особенный для меня соперник, но все силы я отдаю «Атлетико». Я знал, что если забью, то мне придется извиниться. Из уважения к бывшим партнерам, из-за нашей связи с ними, из-за того, какой период сейчас у этой команды.
Мой жест звонка по телефону не адресован Куману — он адресован всем людям, у которых есть мой номер, потому что он не изменился. Я в шутку пообещал детям, что сделаю это», — приводит слова Суареса Marca.
После этого матча «Атлетико» с 17 очками занимает второе место. Столько же у лидирующего «Реала», который имеет матч в запасе. «Барселона» с 12 очками на девятой строчке.
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