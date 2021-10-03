Куман разочарован результатом матча с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал итог матча восьмого тура ла лиги против «Атлетико» (0:2).

«Я разочарован результатом, — цитирует Кумана Get Spanish Football News. — Мы совершили несколько серьезных ошибок, особенно в первом тайме. У нас есть решения с игроками, которые вернутся в строй. Мы надеемся, что они как можно скорее вернутся в первую команду.

Беседа с Лапортой (президентом клуба — «СЭ»)? Мы разговаривали прошлым вечером и сегодня утром. Мы говорили о составе и других вещах. По крайней мере, между нами есть ясность".

Ранее Лапорта заявил, что не планирует увольнять Кумана в ближайшее время.