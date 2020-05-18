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Старт чемпионата Испании намечен на 12 июня

06:09
«Сантьяго Бернабеу». Фото Marca
«Сантьяго Бернабеу». Фото Marca

Глава ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о рестарте сезона. Ранее возобновился чемпионат Германии.

— Я очень рад, поздравил генерального директора Бундеслиги, — цитирует Тебаса Goal. — Они проделали очень важную работу. Это пример для подражания. Хочу, чтобы чемпионат Испании возобновился скорее. Мы ориентируемся на 12 июня.

Игроки должны быть сосредоточены. Каждый новый этап позволяет нам быть с большим количеством людей, должны проявлять осторожность. С нашими мерами безопасности практически невозможно заразиться на тренировках.

После 27 туров «Барселона» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Реал» (56) — второй.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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