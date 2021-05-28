Коутинью может покинуть «Барселону» летом

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью может уйти из «Барселоны» летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, «Арсенал» не заинтересован в трансфере бразильца. Ранее появилась информация о том, что «Эвертон» готов заплатить за игрока 40 миллионов евро.

Barcelona are open to sell Philippe Coutinho this summer. Arsenal are NOT interested in signing him, as of today. ??? #AFC #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2021

В 2018 году «Барселона» купила Коутинью у «Ливерпуля» за 165 миллионов евро. В сезоне-2020/21 28-летний полузащитник провел 12 матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал 2 результативные передачи.