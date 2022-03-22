Эден Азар недоволен своим положением в «Реале»

Полузащитник «Реала» Эден Азар недоволен своим положением в мадридском клубе. Футболист после своего перехода в испанскую команду не сыграл ни в одном Класико.

Ранее «Реал» проиграл «Барселоне» в 29-м туре ла лиги со счетом 0:4.

«Эден очень хотел сыграть против «Барселоны». Он расстроен. Азар еще никогда за всю свою карьеру не был в такой хорошей форме», — рассказал Goal.com человек, близкий к игроку.

В этом сезоне 31-летний футболист провел 22 матча за «Реал», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.