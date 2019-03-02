Соперник "Зенита" по Лиге Европы "Вильярреал" уступил "Алавесу" в матче чемпионата Испании

"Вильярреал" проиграл "Алавесу" в матче 26-го тура чемпионата Испании (1:2). Двумя голевыми передачами отметился нападающий Хони.

"Вильярреал" с 23 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, "Алавес" набрал 40 баллов и поднялся на 4-ю строчку.

Напомним, что "Вильярреал" является соперником "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

"Вильярреал" - "Алавес" - 1:2 (0:0)

Голы: Марипан, 54 (0:1). Касорла, 61 - с пенальти (1:1). Инуи, 77 (1:2).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Мори (Чиквуэзе, 75), Касорла, Иборра, Морланес (Пабло Форнальс, 80), Бакка, Педраса, Токо-Экамби (Морено, 64).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Карлос Вигарай, Дуарте, Марипан, Брашанац, Гарсия (Томас Пина, 71), Борха Бастон (Бурги, 77), Инуи (Вакасо, 85), Кальери, Хони.

Предупреждения: Кальери, 30. Хони, 40. Лагуардия, 65. Альваро Гонсалес, 71. Виктор Руис, 89.

Судья: Мунуэра Монтеро.

02 марта. Вильярреал. Стадион "Керамика".

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