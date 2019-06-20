СМИ: "Реал" предложил за Неймара 130 миллионов евро и одного игрока

"Реал" включился в борьбу за нападающего "ПСЖ" Неймара​.

Мадридский клуб предложил за 27-летнего бразильца 130 миллионов евро, а также готов включить в сделку форварда Гарета Бэйла или полузащитника Хамеса Родригеса, утверждает Mundo Deportivo.

Сообщается, что годовая зарплата Неймара может составить 30 миллионов евро. Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что нападающий может быть полезен клубу как на поле, так и на маркетинговом уровне.

В возвращении Неймара заинтересована и "Барселона", которая готова включить в сделку с "ПСЖ" ряд своих футболистов. Сам бразилец также заявил, что хочет вернуться в каталонский клуб.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижского клуба, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.