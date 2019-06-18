СМИ: "Реал" намерен заполучить Неймара этим летом

"Реал" не оставляет попыток заполучить нападающего "ПСЖ" Неймара, информирует goal.com. "Королевский клуб" все еще хочет подписать контракт с 27-летним бразильцем этим летом.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался переходить в "Реал" из-за своего желания вернуться в "Барселону". Новый спортивный директор "ПСЖ" Леонардо при этом отмечал, что не собирается отпускать форварда сборной Бразилии в другой клуб этим летом.

​Напомним, что контракт форварда с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года. За два сезона в Париже он забил 51 мяч и сделал 29 голевых передач в 58 матчах.