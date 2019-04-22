СМИ: "Барселона" продлит контракт с Видалем

"Барселона" намерена продлить контракт с полузащитником Артуро Видалем, утверждает каталонское издание Sport. Новое соглашение с 31-летним чилийцем будет рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщилось, что Видаль может перейти в "Интер". Однако "Барселона" не готова отпускать чилийца. Футболист выступает за сине-гранатовых с лета 2018 года. В составе каталонцев он выиграл Суперкубок Испании.

В текущем сезоне Видаль провел 45 матчей за "Барселону", забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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