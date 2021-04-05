Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче против «Севильи»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (0:1).

«Это была тяжелая игра, мы знали, что она получится трудной. Мы стали играть лучше с 30-й минуты, но опасных ситуаций было не так много. Мы должны продолжать попытки совершенствоваться, продолжать усердно работать и хорошо готовиться к тому, что нас ожидает. Нам предстоит неделя, когда все игроки будут в нашем распоряжении, хотя несколько не смогут сыграть против «Бетиса» из-за дисквалификаций. Осталось 9 игр, мы должны хорошо подготовиться к этому», — приводит слова Симеоне официальный сайт клуба.

«Атлетико» остается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. В активе «Барселоны», которая идет второй, 63 очка. Следом идут «Реал» (62) очка и «Севилья» (58).