«Севилья» с минимальным счетом переиграла «Атлетико»
Лидер чемпионата Испании «Атлетико» потерпел поражение в матче 29-го тура ла лиги. Команда Диего Симеоне на выезде с минимальным счетом уступила «Севилье».
«Атлетико» остается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. В активе «Барселоны», которая идет второй, 63 очка. Следом идут «Реал» (62) очка и «Севилья» (58).
Чемпионат Испании. Лига 1
29-й тур
«Севилья» — «Атлетико» — 1:0 (0:0)
Гол: Акунья, 70.
Нереализованный пенальти: Окампос, 8 (вратарь)
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 87), де Йонг (Эн-Несири, 63), Сусо (А.Д.Гомес, 77), Окампос (Васкес, 87).
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Кондогбья, 74), Лоди (Корреа, 34), Коке, Сауль, Льоренте, Суарес, Лемар (Эррера, 74).
Предупреждения: Фелипе, 5. Диегу Карлос, 10. Суарес, 56. Акунья, 56. Льоренте, 79. Кондогбья, 86.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
4 апреля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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