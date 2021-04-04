«Севилья» с минимальным счетом переиграла «Атлетико»

Лидер чемпионата Испании «Атлетико» потерпел поражение в матче 29-го тура ла лиги. Команда Диего Симеоне на выезде с минимальным счетом уступила «Севилье».

«Атлетико» остается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. В активе «Барселоны», которая идет второй, 63 очка. Следом идут «Реал» (62) очка и «Севилья» (58).

Чемпионат Испании. Лига 1

29-й тур

«Севилья» — «Атлетико» — 1:0 (0:0)

Гол: Акунья, 70.

Нереализованный пенальти: Окампос, 8 (вратарь)

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 87), де Йонг (Эн-Несири, 63), Сусо (А.Д.Гомес, 77), Окампос (Васкес, 87).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Кондогбья, 74), Лоди (Корреа, 34), Коке, Сауль, Льоренте, Суарес, Лемар (Эррера, 74).

Предупреждения: Фелипе, 5. Диегу Карлос, 10. Суарес, 56. Акунья, 56. Льоренте, 79. Кондогбья, 86.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

4 апреля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».