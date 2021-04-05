Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0).

«Хорошая атмосфера важна, это было заметно на поле. Ключевым моментом было не сбавлять обороты после хорошего входа в игру даже после пенальти. Сегодня победила лучшая команда, мы работали как можно лучше, так как нам нужна была победа. Мы очень довольны этими тремя очками. Мы не должны думать о том, как играют другие, надо рассматривать оставшиеся девять игр как если бы это были финалы», — приводит слова Ракитича официальный сайт клуба.

«Атлетико» остается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. В активе «Барселоны», которая идет второй, 63 очка. Следом идут «Реал» (62) очка и «Севилья» (58).