Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:1).

«Судья добавил 10 минут, это очень много, но я никогда не видел, чтобы в самой игре было столько пауз. Нужно проанализировать то, что случилось в матче.

Гризманн неплохо играл в первом тайме матча, складывавшегося не лучшим образом для нас. «Эспаньол» был лучше в первой половине.

Команда фантастически сработала во второй части. Мы адаптировались к игре и перешли на схему 4-3-3, потому что 5-4-1 не сработала», — цитирует тренера Marca.