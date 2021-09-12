Симеоне — о победе над «Эспаньолом»: «Никогда не видел, чтобы в самой игре было столько пауз»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:1).
«Судья добавил 10 минут, это очень много, но я никогда не видел, чтобы в самой игре было столько пауз. Нужно проанализировать то, что случилось в матче.
Гризманн неплохо играл в первом тайме матча, складывавшегося не лучшим образом для нас. «Эспаньол» был лучше в первой половине.
Команда фантастически сработала во второй части. Мы адаптировались к игре и перешли на схему 4-3-3, потому что 5-4-1 не сработала», — цитирует тренера Marca.
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