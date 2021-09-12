«Валенсия» обыграла «Осасуну» и вышла в лидеры ла лиги, Черышева заменили из-за травмы

«Валенсия» победила «Осасуну» (4:1) в матче четвертого тура чемпионата Испании.

На восьмой минуте хозяев вывел вперед Хон Монкайола. После этого забивали только гости. Отличились Макси Гомес, Гонсалу Гедеш и Омар Альдерете, а Аридане Эрнандес забил в свои ворота.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе. В концовке первого тайма он получил травму. Его заменил Димитри Фулькье.

«Валенсия» набрала десять очков и вышла на первое место в чемпионате. У «Осасуны» пять очков и девятое место.

Чемпионат Испании. Ла лига

4-й тур

«Осасуна» — «Валенсия» — 1:4 (1:1)

Голы: Монкайола, 8 (1:0). Гомес, 26 (1:1). Эрнандес, 50 — в свои ворота (1:2). Гонсалу Гедеш, 55 (1:3). Альдерете, 73 (1:4).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес (Хосе Анхель, 82), Эрнандес, Брашанац, Р.Гарсия (Иньиго Перес, 82), Торро (Торрес, 59), Монкайола, Кике Гарсия (Онтиверос, 82), Ибаньес (Авила, 59).

«Валенсия»: Мамардашвили, Васс, Хосе Гайя (Дуро, 46), Габриэл Паулиста, Гильямон, Альдерете (Диакаби, 83), Коррейа, Солер (Муса, 87), Черышев (Фулькье, 45), Гонсалу Гедеш (Маркос Андре, 87), Гомес.

Предупреждения: Солер, 28. Торро, 33. Дав.Гарсия, 57. Эррера, 75. Альдерете, 81. Монкайола, 89.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

12 сентября. Памплона. Стадион «Эль Садар».