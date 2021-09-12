Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Валенсия» обыграла «Осасуну» и вышла в лидеры ла лиги, Черышева заменили из-за травмы

19:11
Макси Гомес. Фото ФК «Валенсия»
Макси Гомес. Фото ФК «Валенсия»
Теги:

«Валенсия» победила «Осасуну» (4:1) в матче четвертого тура чемпионата Испании.

На восьмой минуте хозяев вывел вперед Хон Монкайола. После этого забивали только гости. Отличились Макси Гомес, Гонсалу Гедеш и Омар Альдерете, а Аридане Эрнандес забил в свои ворота.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе. В концовке первого тайма он получил травму. Его заменил Димитри Фулькье.

«Валенсия» набрала десять очков и вышла на первое место в чемпионате. У «Осасуны» пять очков и девятое место.

Чемпионат Испании. Ла лига

4-й тур

«Осасуна» — «Валенсия» — 1:4 (1:1)

Голы: Монкайола, 8 (1:0). Гомес, 26 (1:1). Эрнандес, 50 — в свои ворота (1:2). Гонсалу Гедеш, 55 (1:3). Альдерете, 73 (1:4).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес (Хосе Анхель, 82), Эрнандес, Брашанац, Р.Гарсия (Иньиго Перес, 82), Торро (Торрес, 59), Монкайола, Кике Гарсия (Онтиверос, 82), Ибаньес (Авила, 59).

«Валенсия»: Мамардашвили, Васс, Хосе Гайя (Дуро, 46), Габриэл Паулиста, Гильямон, Альдерете (Диакаби, 83), Коррейа, Солер (Муса, 87), Черышев (Фулькье, 45), Гонсалу Гедеш (Маркос Андре, 87), Гомес.

Предупреждения: Солер, 28. Торро, 33. Дав.Гарсия, 57. Эррера, 75. Альдерете, 81. Монкайола, 89.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

12 сентября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Нижний Новгород 0
Перерыв

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дина Аверина показала автомобиль, который вручали чемпионам Олимпиады в Токио
11 человек оказались зажаты в салоне упавшего самолета L-410 под Иркутском
Соседка, спасшая девочку от Распутина: "Страшно, что все шли мимо"
Видео: Сумишевский показал как выглядел с волосами на голове
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд