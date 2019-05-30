Силлессен раскритиковал "Барселону" за нежелание понижать сумму отступных за него

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен заявил, что каталонский клуб не собирается снижать сумму отступных за него. Она составляет 60 миллионов евро.

30-летний голландец хочет получать больше игровой практики. Основным претендентом на него считается "Бенфика", но она готова предложить только 15 миллионов евро.

- "Барселона", требующая 60 миллионов евро за меня, не помогает разрешению моей ситуации, - приводит слова Силлессена Diario AS. - Я все еще спокоен, но нужно подождать и посмотреть, что произойдет. Я рассмотрю имеющиеся варианты после отпуска.

В минувшем сезоне Силлессен провел 11 матчей за "Барселону", в которых пропустил 13 голов.

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