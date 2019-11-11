«Севилья» в дерби победила «Бетис» и поднялась на четвертое место

«Севилья» в матче 13-го тура чемпионата Испании на выезде победила «Бетис» — 2:1. В составе хозяев отличился Лорен Морон, у гостей забили Лукас Окампос и Люк де Йонг. «Севилья» с 24 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Бетис» (13) — 17-й.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Бетис» — «Севилья» — 1:2 (1:1)

Голы: Окампос, 13 (0:1). Лорен Морон, 45 (1:1). де Йонг, 55 (1:2).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра (Тельо, 69), Феддаль (Хоакин, 63), Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо (Борха Иглесиас, 77), Каналес, Фекир, Лорен Морон.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Хоан Хордан, 75), Фернанду Режес, Оливер Торрес (Васкес, 51), де Йонг, Нолито (Гудель, 70), Окампос.

Предупреждения: Феддаль, 12. Оливер Торрес, 18. Окампос, 37. Эмерсон, 66. Фернанду Режес, 71.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

10 ноября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

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