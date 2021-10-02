«Севилья» проявляет интерес к Шомуродову
Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в Испании, утерждает Fichajes. По данным источника, в подписании 26-летнего представителя Узбекистана заинтересована «Севилья».
Андалусийцы предпримут попытку заполучить нападающего в летнее трансферное окно. Однако сделка вряд ли состоится, поскольку главный тренер «волков» Жозе Моуринью рассчитывает на Элдора и не планирует расставаться с футболистом.
Шомуродов пополнил ряды римского коллектива в августе, перейдя из «Дженоа». Форвард заключил контракт до конца июня 2026 года.
В этом сезоне форвард провел 6 матчей в серии А и сделал 2 голевые передачи.
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