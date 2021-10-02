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«Севилья» проявляет интерес к Шомуродову

17:37
Элдор Шомуродов. Фото USA Today Sports
Элдор Шомуродов. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в Испании, утерждает Fichajes. По данным источника, в подписании 26-летнего представителя Узбекистана заинтересована «Севилья».

Андалусийцы предпримут попытку заполучить нападающего в летнее трансферное окно. Однако сделка вряд ли состоится, поскольку главный тренер «волков» Жозе Моуринью рассчитывает на Элдора и не планирует расставаться с футболистом.

Шомуродов пополнил ряды римского коллектива в августе, перейдя из «Дженоа». Форвард заключил контракт до конца июня 2026 года.

В этом сезоне форвард провел 6 матчей в серии А и сделал 2 голевые передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
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ЦСКА
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29%

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23%

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Зенит
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Ахмат
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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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