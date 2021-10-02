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«Осасуна» вырвала победу в матче с «Райо Вальекано»

16:53
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«Осасуна» обыграла «Райо Вальекано» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась в Памплоне и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Мануэль Санчес, который отличился в компенсированное время во втором тайме.

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Осасуна» — «Райо Вальекано» — 1:0 (0:0)

Гол: Санчес, 90+1.

«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Брашанац, Торрес (Авила, 67), Р.Гарсия (Мартинес, 67), Торро (Хосе Анхель, 86), Монкайола (Ойер, 81), Кике Гарсия.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич, Бальиу, Ф.Гарсия, Катена, Трехо (Гвардьола, 56), Комесанья (Лопес, 88), Палазон (Бебе, 88), Сисс (Валентин, 72), Фалькао (Нтека, 57), Альваро Гарсия.

Предупреждения: Бальиу, 5. Трехо, 32. Фалькао, 41. Торро, 45. Мартинес, 76. Авила, 90+5.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

2 октября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Осасуна — Райо Вальекано

 

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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