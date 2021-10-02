«Осасуна» вырвала победу в матче с «Райо Вальекано»
«Осасуна» обыграла «Райо Вальекано» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась в Памплоне и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Мануэль Санчес, который отличился в компенсированное время во втором тайме.
Чемпионат Испании. Лига 1
8-й тур
«Осасуна» — «Райо Вальекано» — 1:0 (0:0)
Гол: Санчес, 90+1.
«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Брашанац, Торрес (Авила, 67), Р.Гарсия (Мартинес, 67), Торро (Хосе Анхель, 86), Монкайола (Ойер, 81), Кике Гарсия.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич, Бальиу, Ф.Гарсия, Катена, Трехо (Гвардьола, 56), Комесанья (Лопес, 88), Палазон (Бебе, 88), Сисс (Валентин, 72), Фалькао (Нтека, 57), Альваро Гарсия.
Предупреждения: Бальиу, 5. Трехо, 32. Фалькао, 41. Торро, 45. Мартинес, 76. Авила, 90+5.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
2 октября. Памплона. Стадион «Эль Садар».
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