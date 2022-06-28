«Севилья» предложила 20 миллионов евро за полузащитника «Лацио»
«Севилья» хочет приобрести полузащитника «Лацио» Луиса Альберто. Испанский клуб готов отдать за игрока 20 миллионов евро, пишет инсайдер Николо Скира.
Однако римский клуб хочет получить большую сумму, так как 30 процентов от этих денег «Лацио» должен отдать предыдущему клубу Луиса Альберто — «Ливерпулю».
Ранее появлялась информация, что в минувшем сезоне Луис Альберто часто конфликтовал с главным тренером римлян Маурицио Сарри, так как хавбеку не подходит игровой стиль команды.
29-летний испанец Альберто сыграл в 44 матчах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт хавбека с «Лацио» действует до июня 2025 года.
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17
|Кадис
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18
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Альмерия – Реал
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Сельта – Эспаньол
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Осасуна – Севилья
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