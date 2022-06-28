Полузащитник «Реала» Рейниер может провести следующий сезон в «Бенфике»

«Бенфика» ведет переговоры по аренде полузащитника «Реала» Рейниера, сообщает Goal.

По информации источника, португальский клуб заинтересован в 20-летнем бразильце, но не готов платить мадридцам 3 миллиона евро, которые испанцы требуют за аренду футболиста.

Стороны продолжают переговоры, «Бенфика» готова гарантировать хавбеку постоянное игровое время.

«Реал» подписал Рейниера в январе 2020 года. С августа 2020 года бразилец выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 20 матчах немецкой команды и не отличился результативными действиями.