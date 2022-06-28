Полузащитник «Реала» Рейниер может провести следующий сезон в «Бенфике»
«Бенфика» ведет переговоры по аренде полузащитника «Реала» Рейниера, сообщает Goal.
По информации источника, португальский клуб заинтересован в 20-летнем бразильце, но не готов платить мадридцам 3 миллиона евро, которые испанцы требуют за аренду футболиста.
Стороны продолжают переговоры, «Бенфика» готова гарантировать хавбеку постоянное игровое время.
«Реал» подписал Рейниера в январе 2020 года. С августа 2020 года бразилец выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 20 матчах немецкой команды и не отличился результативными действиями.
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1
|Реал
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2
|Барселона
|0
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|0
|0-0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|00:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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