Президент «Атлетико» сообщил, что клубу надо продать игроков на сумму 40 миллионов евро

Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что клубу необходимо совершить продажу на 40 миллионов евро, прежде чем они смогут привлечь дополнительных игроков этим летом.

«Нам нужно совершить продажу на сумму 40 миллионов евро, и мы этим занимаемся. Рынок непростой, очень непростой. У нас уже есть полузащитник Витсель, с которым, как вы все знаете, практически все решено, и мы ищем правого защитника», — приводит слова Сересо ESPN.

Президент «Атлетико» отказался подтвердить, есть ли будущее в клубе у двух игроков — Альваро Мораты и Сауля Ньигеса.

«Мората и Сауль выполнили свои контракты с другими клубами. Они пока вернулись в команду, и мы рады, что они у нас есть», — отметил Сересо.

27 июня Сересо подтвердил, что бывший полузащитник «Зенита» и дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель станет игроком мадридского клуба.

Мората с 2020 года на правах аренды выступал за «Ювентус». Итальянский клуб не выкупил нападающего. Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2023 года.

Ньигеса минувший сезон провел в аренде в «Челси». По окончании сезона-2021/22 он вернулся в «Атлетико». Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.