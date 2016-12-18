"Севилья" победила "Малагу" и вышла на второе место

"Севилья" в матче 16-го тура чемпионата Испании победила "Малагу" со счетом 4:1. Дубль на счету нападающего Лусиано Вьетто.

"Севилья" вышла на второе место в турнирной таблице, обогнав "Барселону" на два очка. Однако у каталонцев игра в запасе.

Чемпионат Испании

Ла Лига

16-й тур

"Севилья" - "Малага" - 4:1 (4:0)

Голы: Вьетто, 25 (1:0). Вьетто, 28 (2:0). Бен Еддер, 34 (3:0). Витоло, 35 (4:0). Рамирес, 64 (4:1).

"Севилья": Рико, Пареха (Колодзейчак, 46), Рами, Меркадо (Краневиттер, 46), Насри, Иборра, Н`Зонзи, Сарабия, Витоло, Бен Еддер (Диего Гонсалес, 67), Вьетто.

"Малага": Бойко, Торрес Гомес, Росалес, Льоренте, Рикка (Ресио, 46), Вильянуэва, Камачо, Хуан Карлос (Кастро, 64), Аньор (Онтиверос, 46), Пабло Форнальс, Рамирес.

Предупреждения: Пареха, 29. Н`Зонзи, 58. Рами, 61. Онтиверос, 71. Росалес, 82. Вильянуэва, 90+2.

Удаление: Рами (Севилья), 62.

Судья: Клос Гомес.

17 декабря. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.