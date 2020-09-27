«Севилья» одолела «Кадис», «Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом»

«Кадис» на своем поле проиграл «Севилье» (1:3) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

В составе гостей забили голы Люк де Йонг, Иван Ракитич и Мунир Эль-Хаддади. У «Кадиса» — Сальви Санчес.

Чемпионат Испании. Лига 1

3-й тур

«Кадис» — «Севилья» — 1:3 (0:0)

Голы: Санчес, 48 (1:0). де Йонг, 65 (1:1). Ракитич, 90 (1:2). Эль-Хаддади, 90 (1:3).

«Кадис»: Сифуэнтес, Кала, Карселeн, Эспино, Мауро, Фернандес, Хосе Мари (Малбашич, 76), Йенссон (Фернандес, 71), Помбо (Бодижер, 85), Негредо (Лосано, 77), Санчес (Фали, 84).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Гомес (Хоан Хордан, 60), Акунья, Диегу Карлос, Ракитич, Гудель, Оливер Торрес (де Йонг, 61), Сусо (Оскар Родригес, 69), Окампос (Б.Хиль, 78), Эн-Несири (Эль-Хаддади, 61).

Предупреждения: Гудель, 58. Сусо, 67. Кала, 78. Фернандес, 90+1. Мауро, 90+2. Фали, 90+6.

Судья: Медье Хименес (Испания).

27 сентября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».

В параллельной встрече «Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1).

За «Сельту» единственный гол забил Яго Аспас. У «Вальядолида» — Серхи Гвардьола.

«Вальядолид» — «Сельта» — 1:1 (0:1)

Голы: Аспас, 44 (0:1). Гвардьола, 66 — с пенальти (1:1).

«Вальядолид»: Роберто, Рауль Гарсия (Эрвиас, 58), Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Санчес, Л.Перес, Сан Эметерио, Э.Перес, Орельяна (Маркос Андре, 58), Гвардьола, Вилья (Оскар Плано, 73).

«Сельта»: Вильяр, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Суарес (Баэса, 60), Тапия (Окай Йокушлу, 80), Бельтран (Араухо, 81), Нолито (Мина, 72), Аспас, Эмре Мор (Мендес, 60).

Предупреждения: Эмре Мор, 25. Бельтран, 41. Гвардьола, 61. Мальо, 65. Бруно Гонсалес, 80. Санчес, 86. Аспас, 90+2.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

27 сентября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».