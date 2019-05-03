В матче 36-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле проиграла "Леганесу" со счетом 0:3. Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес провел на поле первый тайм, после одной из его ошибок был забит первый гол "Леганеса".

Чемпионат Испании

Лига 1

36-й тур

"Севилья" – "Леганес" – 0:3 (0:2)

Голы: Эн-Несири, 8 (0:1). Брэйтуэйт, 20 (0:2). Оскар Родригес, 82 (0:3).

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Эскудеро, Гомес, Рог (Хиль, 70), Меса (Гоналон, 38), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Промес (Васкес, 46), Эль-Хаддади.

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран (Ньом, 76), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио, Весга, Оскар Родригес, Брэйтуэйт (Арнаис, 83), Эн-Несири (Каррильо, 85).

Предупреждения: Сарабия, 45+1. Ресио, 63.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

3 мая. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".