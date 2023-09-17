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«Севилья» обыграла «Лас-Пальмас» и одержала первую победу в сезоне

Алина Савинова
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«Севилья» дома одержала победу над «Лас-Пальмасом» в матче 5-го тура ла лиги — 1:0.

Победу красно-белым принес гол нападающего Доди Лукебакио.

После этой игры «Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 3 очка. «Лас-Пальмас» идет на 19-й позиции (2 очка).

Испания. Ла Лига. 5-й тур
17 сент, 19:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:0
Лас-Пальмас

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Севилья
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
2
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
3
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
4
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
Результаты / календарь
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 3 : 2
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 1 : 0
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
18.09 22:00
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 - : -
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Барселона

 3
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И К Ж
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Рафинья

Барселона

 3 1 1
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 3 1 1
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 4 1 1
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