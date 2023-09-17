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Рамос — о первом матче за «Севилью» после возвращения в клуб: «Это невозможно описать словами»

Алина Савинова
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над «Лас-Пальмасом» в матче 5-го тура ла лиги (1:0). Это первая игра футболиста за красно-белых после его возвращения в испанский клуб.

«Доволен результатом команды, особенно после тяжелого старта для нее. У нас было одно преимущество — играть дома после перерыва. Мы играли очень интенсивно, прессинговали. Я думаю, у нас было как минимум 26 моментов, когда мы могли увеличить счет, но мы заработали 3 важных очка. Я испытал очень сильные эмоции. Очень волнительно воссоединиться со своими людьми, своим домом, своими поклонниками. Это что-то уникальное, что невозможно описать словами. Победа — лучший способ сделать это. Пусть это станет началом хорошей серии», — приводит Marca слова Рамоса.

4 сентября «Севилья» объявила о возвращении Рамоса. 37-летний защитник перешел в команду красно-белых в статусе свободного агента, подписав контракт до лета 2024 года. До этого Рамос выступал за «Севилью» с 2002 по 2005 год.

На данный момент «Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 3 очка.

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2023/09/17/65074ddf268e3e021d8b4582.html
Серхио Рамос
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Севилья
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«Севилья» обыграла «Лас-Пальмас» и одержала первую победу в сезоне
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
2
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
3
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
4
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 3 : 2
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
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