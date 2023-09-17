Рамос — о первом матче за «Севилью» после возвращения в клуб: «Это невозможно описать словами»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над «Лас-Пальмасом» в матче 5-го тура ла лиги (1:0). Это первая игра футболиста за красно-белых после его возвращения в испанский клуб.

«Доволен результатом команды, особенно после тяжелого старта для нее. У нас было одно преимущество — играть дома после перерыва. Мы играли очень интенсивно, прессинговали. Я думаю, у нас было как минимум 26 моментов, когда мы могли увеличить счет, но мы заработали 3 важных очка. Я испытал очень сильные эмоции. Очень волнительно воссоединиться со своими людьми, своим домом, своими поклонниками. Это что-то уникальное, что невозможно описать словами. Победа — лучший способ сделать это. Пусть это станет началом хорошей серии», — приводит Marca слова Рамоса.

4 сентября «Севилья» объявила о возвращении Рамоса. 37-летний защитник перешел в команду красно-белых в статусе свободного агента, подписав контракт до лета 2024 года. До этого Рамос выступал за «Севилью» с 2002 по 2005 год.

На данный момент «Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 3 очка.