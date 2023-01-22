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«Севилья» победила «Кадис» благодаря голу Ракитича с пенальти в конце матча

Иван Торопцев
Корреспондент
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Иван Ракитич.
Фото Global Look Press

«Севилья» обыграла «Кадис» дома в матче 18-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте с пенальти забил полузащитник хозяев Иван Ракитич. 11-метровый был назначен за то, что полузащитник гостей Иван Алехо сыграл рукой в своей штрафной. Футболист получил за это вторую желтую карточку и был удален.

На 45+2-й минуте игры судья отменил гол форварда «Севильи» Эрика Ламелы. На 59-й минуте арбитр удалил главного тренера хозяев Хорхе Сампаоли за неспортивное поведение — специалист выразил недовольство судейством.

Благодаря победе «Севилья» покинула зону вылета и поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 очками. «Кадис» опустился на 19-ю строчку с 16 очками.

Испания. Лига 1. 18-й тур
21 янв, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:0
Кадис

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Иван Ракитич
Футбол
ФК Кадис
ФК Севилья
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
5
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
6
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
13
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
14
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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Мальорка – Сельта
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Эспаньол – Бетис
 1 : 0
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 3 : 0
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 1 : 0
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 - : -
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