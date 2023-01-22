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«Валенсия» хочет арендовать Пеллистри у «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Валенсия» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Факундо Пеллистри, сообщает Fichajes.

По данным источника, испанский клуб намерен арендовать 21-летнего уругвайца этой зимой.

В сезоне-2022/23 Пеллистри принял участие в двух матчах «Манчестер Юнайтед», провел на поле в сумме 72 минуты и сделал голевую передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 3 миллиона евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Манчестер Юнайтед

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26%

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22%

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1.98
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Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

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16%

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ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Футбол
ФК Валенсия
ФК Манчестер Юнайтед
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«Атлетико» обыграл «Вальядолид»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
5
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
6
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
13
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
14
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
15
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
16
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
17
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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20.01 23:00
Мальорка – Сельта
 1 : 0
21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 0 : 2
21.01 18:15
Эспаньол – Бетис
 1 : 0
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 3 : 0
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 - : -
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 - : -
22.01 20:30
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