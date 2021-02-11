«Барселона» проиграла «Севилье» в Кубке Испании
«Севилья» переиграла «Барселону» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (2:0). Голы забили Жюль Кунде и Иван Ракитич.
Ответная игра состоится 3 марта.
Кубок Испании
1/2 финала
«Севилья» — «Барселона» — 2:0 (1:0)
Голы: Кунде, 25 (1:0). Ракитич, 85 (2:0).
«Севилья»: Буну, Алейш Видаль, Кунде, Диегу Карлос, Эскудеро (Рекик, 69), Ракитич, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 80), А.Д.Гомес (Л.де Йонг, 69), Сусо (Оливер Торрес, 82), Эн-Несири (Эль-Хаддади, 69).
«Барселона»: тер Штеген, Фирпо, Мингеса, Юмтити (Тринкан, 89), Жорди Альба, Ф.де Йонг, Бускетс, Педри (Пуч, 85), Дембеле, Месси, Гризманн.
Предупреждения: Жорди Альба, 45+1. Хоан Хордан, 64. Эскудеро, 66. Алейш Видаль, 84.
Судья: Матеу Лаос.
10 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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