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«Барселона» проиграла «Севилье» в Кубке Испании

00:51
10 февраля. «Севилья» — «Барселона» — 2:0. Фото Twitter
10 февраля. «Севилья» — «Барселона» — 2:0. Фото Twitter
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«Севилья» переиграла «Барселону» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (2:0). Голы забили Жюль Кунде и Иван Ракитич.

Ответная игра состоится 3 марта.

Кубок Испании

1/2 финала

«Севилья» — «Барселона» — 2:0 (1:0)

Голы: Кунде, 25 (1:0). Ракитич, 85 (2:0).

«Севилья»: Буну, Алейш Видаль, Кунде, Диегу Карлос, Эскудеро (Рекик, 69), Ракитич, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 80), А.Д.Гомес (Л.де Йонг, 69), Сусо (Оливер Торрес, 82), Эн-Несири (Эль-Хаддади, 69).

«Барселона»: тер Штеген, Фирпо, Мингеса, Юмтити (Тринкан, 89), Жорди Альба, Ф.де Йонг, Бускетс, Педри (Пуч, 85), Дембеле, Месси, Гризманн.

Предупреждения: Жорди Альба, 45+1. Хоан Хордан, 64. Эскудеро, 66. Алейш Видаль, 84.

Судья: Матеу Лаос.

10 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Севилья — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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