Куман высказался о матче с «Севильей»
10:11
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о поражении своей команды в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Севильей» (0:2).
«Мы сейчас хорошо идем. Команда бьется за каждое очко. Мы здорово сыграли, но нам противостояла хорошая и крепкая команда.
Мы доминировали в матче и моменты у нас были лучше. Считаю, что на Альбе был пенальти. Странно это, когда есть ВАР, надо ставить пенальти», — цитирует Кумана пресс-служба клуба.
Ответная игра пройдет 3 марта.
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