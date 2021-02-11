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Куман высказался о матче с «Севильей»

10:11
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о поражении своей команды в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Севильей» (0:2).

«Мы сейчас хорошо идем. Команда бьется за каждое очко. Мы здорово сыграли, но нам противостояла хорошая и крепкая команда.

Мы доминировали в матче и моменты у нас были лучше. Считаю, что на Альбе был пенальти. Странно это, когда есть ВАР, надо ставить пенальти», — цитирует Кумана пресс-служба клуба.

Ответная игра пройдет 3 марта.

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