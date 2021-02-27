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«Барселона» выиграла у «Севильи» и поднялась на второе место в ла лиге

20:08
27 февраля. Севилья. «Севилья» — «Барселона» — 0:2. Лионель Месси с мячом. Фото AFP
27 февраля. Севилья. «Севилья» — «Барселона» — 0:2. Лионель Месси с мячом. Фото AFP
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27 февраля «Севилья» на своем поле проиграла «Барселоне» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

В составе сине-гранатовых голы забили нападающие Усман Дембеле и Лионель Месси.

Команда Роналда Кумана занимает второе место в турнирной таблице ла лиги с 53 очками. «Севилья» — 48 баллов и четвертая строчка.

3 марта «Барселона» сыграет в полуфинале Кубка Испании с «Севильей».

Чемпионат Испании. Лига 1

25-й тур

«Севилья» — «Барселона» — 0:2 (0:1)

Голы: Дембеле, 29 (0:1). Месси, 85 (0:2).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос (Рекик, 46), Ракитич (Оливер Торрес, 63), Фернанду Режес, Хоан Хордан, А.Д.Гомес (Сусо, 46), Л.де Йонг (Оскар Родригес, 63), Эль-Хаддади (Эн-Несири, 46).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Араухо, 67. Юмтити, 82), Жорди Альба, Лангле, Мингеса, Дест, Бускетс, Ф.де Йонг, Месси, Дембеле (Брэйтуэйт, 82), Педри (Мориба, 71).

Предупреждения: Фернанду Режес, 31. Диегу Карлос, 38. Месси, 42. Эскудеро, 45. Рекик, 46. Дембеле, 82. Хоан Хордан, 88.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

27 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Севилья — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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