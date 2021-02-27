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«Эйбар» и «Уэска» сыграли вничью

18:01

«Эйбар» сыграл вничью с «Уэской» (1:1) в матче тура чемпионата Испании. У хозяев забил Папакули Диоп, у гостей — Сандро Рамирес.

Чемпионат Испании. Ла лига

25-й тур

«Эйбар» — «Уэска» — 1:1 (0:0)

Голы: Рамирес, 81 (0:1). Диоп, 83 (1:1).

«Эйбар»: Йоэль, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 78), Бигас (Арбилья, 17), Оливейра, Диоп, Экспосито, Посо, Педро Леон (Родригес, 79), Кике Гарсия, Серхио Энрич (Муто, 70), Хиль (Гарсия, 79).

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа, Маффео (Педро Лопес, 87), Галан, Думбья (Микель Рико, 64), Сеоане, Мир (Серхио Гомес, 87), Феррейро, Эскриче (Рамирес, 73).

Предупреждения: Галан, 36. Маффео, 40. Хосе Анхель, 60. Педро Леон, 73.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

27 февраля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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