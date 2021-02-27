«Эйбар» и «Уэска» сыграли вничью
«Эйбар» сыграл вничью с «Уэской» (1:1) в матче тура чемпионата Испании. У хозяев забил Папакули Диоп, у гостей — Сандро Рамирес.
Чемпионат Испании. Ла лига
25-й тур
«Эйбар» — «Уэска» — 1:1 (0:0)
Голы: Рамирес, 81 (0:1). Диоп, 83 (1:1).
«Эйбар»: Йоэль, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 78), Бигас (Арбилья, 17), Оливейра, Диоп, Экспосито, Посо, Педро Леон (Родригес, 79), Кике Гарсия, Серхио Энрич (Муто, 70), Хиль (Гарсия, 79).
«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа, Маффео (Педро Лопес, 87), Галан, Думбья (Микель Рико, 64), Сеоане, Мир (Серхио Гомес, 87), Феррейро, Эскриче (Рамирес, 73).
Предупреждения: Галан, 36. Маффео, 40. Хосе Анхель, 60. Педро Леон, 73.
Судья: Гонсалес Фуэртес.
27 февраля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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