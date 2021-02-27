Пике прокомментировал победу «Барселоны» над «Севильей»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился эмоциями после победы в матче 25-го тура с «Севильей» (2:0).
«Я очень горжусь командой. У нас есть талант, чтобы побежать. Сегодня мы доминировали, они не могли ударить по воротам», — цитирует Пике Mundo Deportivo.
34-летний испанец недавно восстановился от травмы крестообразной связки колена. В игре с «Севильей» Пике провел на поле 66 минут, его заменил Рональд Араухо.
«Барселона» вышла на второе место в чемпионате Испании с 53 очками. «Севилья» — 48 баллов и четвертая строчка.
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