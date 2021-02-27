Пике прокомментировал победу «Барселоны» над «Севильей»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился эмоциями после победы в матче 25-го тура с «Севильей» (2:0).

«Я очень горжусь командой. У нас есть талант, чтобы побежать. Сегодня мы доминировали, они не могли ударить по воротам», — цитирует Пике Mundo Deportivo.

34-летний испанец недавно восстановился от травмы крестообразной связки колена. В игре с «Севильей» Пике провел на поле 66 минут, его заменил Рональд Араухо.

«Барселона» вышла на второе место в чемпионате Испании с 53 очками. «Севилья» — 48 баллов и четвертая строчка.