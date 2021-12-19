Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Гол Окампоса на 88-й минуте принес «Севилье» победу над «Атлетико»

00:59
18 декабря. «Севилья» — «Атлетико» — 2:1. Иван Ракитич открыл счет в матче. Фото Reuters
18 декабря. «Севилья» — «Атлетико» — 2:1. Иван Ракитич открыл счет в матче. Фото Reuters
Теги:

«Севилья» в матче 18-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграла «Атлетико» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Иван Ракитич и Лукас Окампос, который забил победный гол на 88-й минуте. У мадридцев единственный гол забил Фелипе.

После этого матча «Севилья» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на пять очков. «Атлетико» с 29 очками — на пятой строчке.

Испания. Лига 1. 18-й тур
18 дек, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:1
Атлетико
Голы
Ракитич, 7 (1:0), Фелипе, 33 (1:1), Окампос, 88 (2:1)
Севилья
Буну Монтиэль (Гудель, 29 ) Рекик Диегу Карлос Кунде Хоан Хордан (Аугустинссон, 85 ) Ракитич Дилэйни Окампос Гомес (Эль-Хаддади, 84 ) Ромеро (Мир, 54 )
Атлетико
Облак Фелипе Эрмосо Триппьер Кондогбья Коке Лемар Льоренте (де Пауль, 40) Суарес (Кунья, 58) Корреа (Жоау Феликс, 46) Феррейра-Карраско
Предупреждения
Рекик 66, Гомес 68  -  Кунья 90
Судьи
Бенгоэчеа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
УЕФА хочет создать свою Суперлигу для сборных. Это будет альтернативный чемпионат мира
Виданное дело: Минобороны показало экспериментальный образец С-70 «Охотник»
0
Реклама