Хави: «Меня не было в «Барселоне» шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (3:2).
«В ситуации, в которой мы сейчас находимся, эти три очка на вес золота. Думаю, «Барселона» была хороша. Меня не было в клубе шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет и дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала свое превосходство, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.
Игра Гави потрясает. В свои 17 лет он уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он устраивает настоящее шоу. Наблюдать за ним – одно удовольствие. С такими игроками команду в будущем ждет успех», – приводит слова Хави Marca.
«Барселона» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Эльче» с 15 очками – на 16-й строчке.
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