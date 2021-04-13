Серхио Рамос заразился коронавирусом

Капитан «Реала» Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

«Наш игрок Серхио Рамос сдал тест на коронавирус, результат которого дал положительный результат», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне 35-летний футболист провел 20 матчей ла лиги, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей. Завтра, 14 апреля, «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд закончилась в пользу «сливочных» — 1:3.