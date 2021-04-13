«Реал» подтвердил переизбрание Переса на пост президента клуба

«Реал» на официальном сайте подтвердил, что президент клуба Флорентино Перес был переизбран. Новый контракт функционера рассчитан до лета 2025 года.

Перес был переизбран автоматически, так как являлся единственным кандидатом на этот пост. Для функционера — это шестой срок во главе «сливочных».

Впервые Перес возглавил «Реал» в июле 2000 года. В 2006-м он подал в отставку. В 2009 году он вернулся в мадридский клуб и занимает пост до сих пор.

Завтра, 14 апреля, «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд закончилась в пользу «сливочных» — 3:1.