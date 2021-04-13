Лука Зидан заявил, что от его фамилии много проблем

Вратарь «Райо Вальекано» Лука Зидан рассказал, как его фамилия влияет на карьеру. Голкипер — сын легендарного футболиста, а ныне главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

«Есть положительные и отрицательные моменты. Конечно, я очень рад, что делал и продолжает делать мой отец. Но с другой стороны, моя фамилия привлекает слишком много внимания. Но я с детства привык к этому.



Люди считают, что ты получаешь свое место, так как ты сын известного футболиста. Это доставляет много проблем. Нельзя к таким игрокам относиться иначе, чем к другим. Со стороны проще всего говорить, что ты играешь, потому, что ты чей-то сын», — цитирует Луку Footmercato.

22-летний француз провел в сегунде 8 матчей, 2 из которых отстоял на ноль. «Райо Вальекано» после 33 туров набрал 55 баллов и располагается на 6-й позиции.