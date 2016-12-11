Серхио Рамос: "Умение забивать важные голы? Таков мой характер"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после победы над "Депортиво" в матче 15-го тура чемпионата Испании (3:2) отметил, что команда провела не лучшую встречу. 30-летний испанец на 90+2-й минуте после подачи с углового удара стал автором победного гола.

- В конечном счете, когда "Реал" борется до конца, то дела идут хорошо, - цитирует L'Equipe Рамоса. - Это был не лучший наш матч, мы допустили ошибки, за которые были наказаны, но в конце концов нам удалось изменить ситуацию в свою пользу. Нам удалось победить "Депортиво", который играл очень хорошо. Умение забивать важные голы? Таков мой характер. У меня всегда есть желание работать, прогрессировать и делать жизнь соперников трудной.