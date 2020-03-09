Серхио Рамос: «Реал» не сходил с ума от победы над «Барселоной»

Капитан «Реал» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в 27-м туре чемпионата Испании. Мадридцы дважды уступили в трех последних встречах.

— Результат достаточно справедливый, — цитирует защитника Marca. — Мы должны критически относиться к себе. Не сходили с ума от победы над «Барселоной». Впереди еще долгий путь. Если мы хотим стать чемпионами, не можем упускать такие возможности. «Должны среагировать на этот результат.