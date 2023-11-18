Серхио Рамос отказался оставить автограф на футболке «Реала»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос отказался подписывать футболку «Реала».

В соцсетях появилось видео, на котором 37-летний защитник в своей машине расписывается на футболках, которые ему передают фанаты. На ролик попал фрагмент, в котором Рамос подписывает формы «ПСЖ» и «Севильи», но отодвигает футболку «Реала».

Рамос прокомментировал инцидент в соцсетях. По его словам, он поступил так, потому что посчитал, что болельщики планируют заработать на футболках с его автографами.

«До этого момента я уже подписал около шести футболок «Реала». А потом находятся люди, которые выставляют их на аукцион или продают в интернете», — написал Рамос.

Защитник выступал за «Реал» с 2005 по 2021 годы.