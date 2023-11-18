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Сегодня, 18:44

Серхио Рамос отказался оставить автограф на футболке «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос отказался подписывать футболку «Реала».

В соцсетях появилось видео, на котором 37-летний защитник в своей машине расписывается на футболках, которые ему передают фанаты. На ролик попал фрагмент, в котором Рамос подписывает формы «ПСЖ» и «Севильи», но отодвигает футболку «Реала».

Рамос прокомментировал инцидент в соцсетях. По его словам, он поступил так, потому что посчитал, что болельщики планируют заработать на футболках с его автографами.

«До этого момента я уже подписал около шести футболок «Реала». А потом находятся люди, которые выставляют их на аукцион или продают в интернете», — написал Рамос.

Защитник выступал за «Реал» с 2005 по 2021 годы.

Серхио Рамос
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
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13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
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 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
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