Тьяго не сыграет за сборную Испании в Лиге наций

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара пропустит матчи национальной команды в Лиге наций, сообщает AS.

Хавбек покинул расположение сборной из-за мышечной травмы. Таким образом, Тьяго пропустит встречи против Португалии, Чехии (две игры), Швейцарии.

31-летний испанец испытывал мышечные проблемы в последних матчах сезона АПЛ. В финале Лиги чемпионов против «Реала» (0:1) он был заменен в середине второго тайма.

В текущем сезоне Тьяго провел за «Ливерпуль» 39 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.