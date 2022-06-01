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Сегодня, 17:44

Тьяго не сыграет за сборную Испании в Лиге наций

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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара пропустит матчи национальной команды в Лиге наций, сообщает AS.

Хавбек покинул расположение сборной из-за мышечной травмы. Таким образом, Тьяго пропустит встречи против Португалии, Чехии (две игры), Швейцарии.

31-летний испанец испытывал мышечные проблемы в последних матчах сезона АПЛ. В финале Лиги чемпионов против «Реала» (0:1) он был заменен в середине второго тайма.

В текущем сезоне Тьяго провел за «Ливерпуль» 39 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Тьяго Алькантара
Сборная Испании по футболу
ФК Ливерпуль
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Реал

 27
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
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Севилья

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