Семин прокомментировал решение Хави покинуть «Барселону»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

«Ну пока он не ушел. То, что он сказал, это слова. Но отставки ведь нет, официальной информации об этом от руководства «Барселоны». Поэтому нечего говорить и не вижу никакого смысла», — цитирует Семин «Евро-Футбол.Ру».

Вчера, 27 января, «Барселона» уступила «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании, попустив два мяча в добавленное время.

Хави возглавляет «Барселону» с осени 2021 года. Команда расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 44 очка.