«Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» и продлила серию без побед в ла лиге до 5 матчей

«Севилья» дома не сумела обыграть «Осасуну» в матче 22-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Счет на 24-й минуте открыл форвард хозяев Исаак Ромеро. Ничью гостям принес гол Анте Будимира на 55-й минуте.

«Севилья» продлила серию без побед в ла лиге до 5 матчей. В последний раз андалусийцы побеждали «Гранаду» (3:0) в матче 18-го тура, который проходил 19 декабря.

С 17 очками «Севилья» занимает 16-е место в ла лиге. «Осасуна» (26 очков) идет 12-й в турнирной таблице.