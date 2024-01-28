«Атлетик» сыграл вничью с «Кадисом» в ла лиге

«Атлетик» из Бильбао на выезде сыграл вничью с «Кадисом» в матче 22-го тура испанской ла лиги — 0:0.

«Кадис» сумел прервать серию из трех поражений подряд. С 15 очками команда занимает 18-е место в ла лиге.

«Атлетик» (42 очка) идет четвертым в турнирной таблице.