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«Атлетик» сыграл вничью с «Кадисом» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетик» из Бильбао на выезде сыграл вничью с «Кадисом» в матче 22-го тура испанской ла лиги — 0:0.

«Кадис» сумел прервать серию из трех поражений подряд. С 15 очками команда занимает 18-е место в ла лиге.

«Атлетик» (42 очка) идет четвертым в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 22-й тур
28 янв, 18:15. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
0:0
Атлетик

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Кадис
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
2
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
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Лас-Пальмас – Реал
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27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
28.01 16:00
Сельта – Жирона
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Кадис – Атлетик
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