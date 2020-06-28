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«Сельта» готова выкупить Рафинью у «Барселоны» за 10 миллионов евро

05:27
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«Сельта» готова выкупить арендованного у «Барселоны» полузащитника Рафинью, сообщает Moiceleste.

В контракте 27-летнего игрока с «блауграной» действует пункт об отступных в размере 16 миллионов евро, «Сельта» хочет сбить цену до 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что сам футболист хотел бы перейти в АПЛ или серию А. В текущем сезоне Рафинья провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 9,5 миллиона. Его контракт с «Барселоной» действует до лета следующего года.

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