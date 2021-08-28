«Атлетик» на выезде обыграл «Сельту» с минимальным счетом
«Атлетик» на выезде обыграл в матче 3-го тура чемпионата Испании «Сельту» с минимальным счетом — 1:0.
Автором победного мяча стал нападающий Иньяки Уильямс.
«Атлетик» после трех туров набрал 5 очков, у «Сельты» остался 1 балл.
Чемпионат Испании. Лига 1
3-й тур
«Сельта» — «Атлетик» — 0:1 (0:1)
Гол: Иньяки Уильямс, 34.
«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мальо, Айду (Тиагу Гальярду, 80), Галан, Суарес (Бельтран, 64), Тапия (Солари, 70), Нолито (Серви, 64), Аспас, Мина, Мендес.
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Саррага, 67), Дани Гарсия (Весга, 85), Сансет (Рауль Гарсия, 74), Венседор (Уильямс, 67), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 86), Беренгер.
Предупреждения: Мендес, 52. Мальо, 90+6. Симон, 90+6.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
28 августа. Виго. Стадион «Балаидос».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
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