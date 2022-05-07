Дубль Аспаса принес победу «Сельте» в матче с «Алавесом»

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«Сельта» победила «Алавес» на своем поле в матче 35-го тура чемпионата Испании. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.

Дубль оформил нападающий «Сельты» Яго Аспас.

Половину второго тайма «Алавес» играл в меньшинстве после удаления защитника Химо Наварро.

«Сельта» набрала 43 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Алавес» остался на последней строчке (28 очков).