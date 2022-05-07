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Дубль Аспаса принес победу «Сельте» в матче с «Алавесом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сельта» победила «Алавес» на своем поле в матче 35-го тура чемпионата Испании. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.

Дубль оформил нападающий «Сельты» Яго Аспас.

Половину второго тайма «Алавес» играл в меньшинстве после удаления защитника Химо Наварро.

«Сельта» набрала 43 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Алавес» остался на последней строчке (28 очков).

Испания. Лига 1. 35-й тур
07 мая, 19:30. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
4:0
Алавес
Голы
Тиагу Гальярду, 6 (1:0), Аспас, 34 (2:0), Ксимо Наварро, 57 (3:0), Аспас, 66 (4:0)
Сельта
Дитуро Араухо Айду Галан Васкес Суарес (Вейга, 71) Бельтран (Тапия, 68) Тиагу Гальярду Аспас (Пинеда, 68) Серви (Нолито, 73) Мендес (Солари, 69)
Алавес
Пачеко Теналья (Агиррегабирия, 46) Лагуардия Лежен Ксимо Наварро Лум (Мендес, 82) Томас Пина (Понс, 62) Мойя (Вальехо, 46) Хоселу Риоха (Лопес, 70) Мендес
Предупреждения
Серви 42’  -  Лум 24’, Томас Пина 38’, Мендес 53’
Удаления
Ксимо Наварро 64’
Судьи
Фернандес (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Основные источники исследования

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Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
ФК Алавес
ФК Сельта
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
8
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
13
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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38 тур
6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 2 : 1
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 2 : 6
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 0 : 0
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 3 : 0
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 4 : 0
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 26
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 16
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Жорди Альба

Барселона

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
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Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
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Уго Гильямон

Валенсия

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