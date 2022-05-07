Маркос Алонсо хочет перейти в «Барселону» из «Челси»

Защитник «Чесли» Маркос Алонсо планирует вернуться в Испанию и готов перейти в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний футболист является первым номером в списке сине-гранатовых для усиления позиции левого защитника.

Каталонский клуб уже начал переговоры с «Челси», чтобы определить сумму потенциального трансфера.

Маркос Алонсо — воспитанник «Реала». Защитник выступает за «Челси» с августа 2016 года. В сезоне-2021/22 испанец забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 41 матче за лондонцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.